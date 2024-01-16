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Пса - талисмана Идрицы нашли мёртвым в мусорном контейнере

Собаку Боба, которого жители Идрицы считали своим талисманом, нашли мёртвым в мусорном контейнере. Об этом сообщила местная жительница в одной из групп в соцсети «ВКонтакте», посвящённой жизни посёлка.

«Пса-талисмана» Идрицы нашли мёртвым в мусорном контейнере. Фото здесь и далее предоставила Милена Мельник

«Это Боб, его отравили и выкинули в мусорку. Видимо, кто-то посчитал, что вправе распоряжаться чужими жизнями. Берегите своих животных, они слишком доверчивы этому миру», – говорится в сообщении.

«Боб был талисманом Идрицы. Приятно его было видеть у магазинов, какое-то тепло от этого было», – написала в комментариях другая местная жительница.

Кроме того, местные жители в комментариях к посту высказали мнение о том, что собаку отравили. «Боб был любимцем многих идричан. Пёс, у которого не было хозяина. Пёс, который с детства был инвалидом. Пёс, на которого ни разу не поступало жалоб. Он не пугал детей и взрослых. Пёс, который был самым безобидным», – пишут администраторы сообщества.

При этом некоторые жители Идрицы сообщают о том, что в посёлке не первый раз происходит отравление собак. «Кто-то начал травить без разбора собак, и не один раз. Собак пять как минимум, а где они будут помирать, никто не знает», – написала женщина под постом.

Позже в группе появилась ещё одна публикация о догхантерах. «Пост о гибели собаки по кличке Боб вызвал общественный резонанс. Выяснилось, что от рук живодёров пострадало несколько собак. Пока точно не известно, догхантеры добрались до нашего посёлка или это местные», – отмечают администраторы сообщества.

Ранее сообщалось об истории пса, который вмёрз в землю в Островском районе. Для восстановления Снежку была необходима дорогостоящая операция, деньги на которую собрали неравнодушные жители Псковской области.

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