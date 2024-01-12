Вмёрзшему в землю в Островском районе псу Снежку сделают операцию на позвоночнике
Псу Снежку, который вмёрз в землю в Островском районе, сделают операцию на позвоночнике. Об этом сообщается в группе Автономной некоммерческой зоозащитной организации «Жизнь» в соцсети «ВКонтакте».
Буквально за два дня зоозащитникам удалось собрать необходимую сумму на оплату операции для пса, у которого оказались сломанными позвоночник и задняя лапа.
«Друзья, не переживайте, Снежок в порядке. Кажется, мы с вашей помощью собрали на операцию и на все расходы Снежку», – отметили в группе зоозащитной организации.
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