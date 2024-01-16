Михаил Ведерников ответил на вопросы депутатов-единороссов и рассказал о мерах поддержки в Год семьи

13:59, 16 января 2024, ПАИ

Депутаты парламентской фракции «Единой России» встретились с губернатором Михаилом Ведерниковым. Глава региона ответил на вопросы однопартийцев, презентовал региональные меры поддержки Года семьи и обсудил с депутатами ситуацию с вывозом мусора в псковской агломерации, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Михаил Ведерников начал с разъяснений по корректировке программы «Комплексное развитие сельских территорий». По словам губернатора, изменения носят технический характер и не отразятся на её реализации. В ближайшие два года значительные преобразования ждут Пушкинские Горы – на ремонт детского сада, Дома культуры и здания ветстанции выделяется 357,6 миллиона рублей, продолжится реализация проекта по КРСТ в Порховском районе – его общая стоимость составляет 691 миллион рублей.

Отдельно губернатор остановился на критериях, по которым муниципальным образованиям будут выделяться средства на подготовку проектно-сметной документации. На эти цели в областном бюджете уже заложено 100 миллионов рублей. «Если вы не возражаете, я предлагаю добавить ещё 99 млн рублей на подготовку ПСД. Софинансирование со стороны муниципалитетов – от 2 до 30 процентов», – обратился к депутатам Михаил Ведерников. Единороссы поддержали губернатора. Глава региона посоветовал органам местного самоуправления уже сейчас заняться формированием перечня объектов строительства и реконструкции – для одного муниципалитета не более трёх объектов на сумму не менее 30 миллионов рублей. Губернатор подчеркнул, что в приоритете будут районы, находящиеся в «зелёной зоне» по исполнению федеральных и региональных программ.

Заявки муниципалитетов будет рассматривать рабочая группа под руководством губернатора, в её состав также войдут депутаты Собрания, представители Ассоциации муниципальных образований и правительства.

По вопросу о модернизации региональной инфраструктуры «Россетей» Михаил Ведерников поделился «хорошими новостями» – на федеральном уровне принято решение о выделении 31 миллиарда рублей. Псковская область находится в числе нескольких субъектов – получателей этих средств. Кроме того, губернатор сообщил об организации обратной связи с населением по случаям отключения электроэнергии – на площадке «112» разработана специальная программа для оперативного приёма звонков.

Значительная часть поднятых депутатами вопросов касалась здравоохранения. Парламентарии спросили мнение губернатора о том, «как сработали меры поддержки врачей». «Результаты действительно есть, они не фантастические, но хорошие, системные. Будем меры оставлять и расширять», – ответил Михаил Ведерников.

Алексей Севастьянов поинтересовался ожидаемыми последствиями объединения медучреждений в регионе. «Считаю, что решение абсолютно правильное – хуже точно не будет, а в перспективе и зарплатный фонд у сотрудников будет повыше», – поделился оценкой губернатор.

Виктор Антонов обратил внимание на уникальное событие, которого «никогда не было в практическом здравоохранении региона», – открытие в Пскове учебно-лабораторный комплекса, и выразил желание вместе с коллегами-депутатами посетить этот объект. Губернатор поручил комитету по здравоохранению организовать посещение для депутатского корпуса.

Елена Лунгу подняла проблемный вопрос – не все ФАПы Псковского района оборудованы компьютерной техникой. «Возьмите ситуацию по фельдшерско-акушерским пунктам на контроль. Компьютеры должны быть, а программы не должны «висеть» – дал ещё одно поручение профильному комитету глава региона.

Татьяна Фомченкова обратилась к сфере образования. Депутат и педагог отметила, что введённая в прошлом году модель наставничества хорошо себя зарекомендовала, и предложила её расширить через продолжение кураторства студентов, выбравших профессию учителя. Михаил Ведерников поддержал предложение: «Это нужно сделать и по педагогам, и по медикам».

Вопрос Владимира Кузя касался ситуации по выделению земельного участка для участника СВО – такая мера поддержки предусмотрена региональным законодательством, но механизм взаимодействия с органами власти, по словам депутата, не отработан. Губернатор ответил, что в случае необходимости регион готов адресно сопровождать каждого участника СВО и его семью, системная работа эффективно организована через Фонд защитников Отечества.

Ответив на многочисленные вопросы депутатов, Михаил Ведерников перешёл к теме поддержки материнства и детства. По словам губернатора, действующий с прошлого года пакет мер будет расширен, в первую очередь за счёт увеличения грантовой поддержки семей. Число победителей регионального конкурса «Лучшая многодетная семья» увеличится до десяти, все призёры получат по 2,5 миллиона рублей на улучшение жилищных условий. Также будет отобрано десять лучших молодых семей – призовой фонд для первой тройки будет равен миллиону рублей, остальные семь семей получат по 300 тысяч рублей. Губернатор рассказал, что в знак уважения будут отмечены и семьи-долгожители – для супругов, проживших в браке 50 лет, будет изготовлена особая региональная медаль с индивидуальной гравировкой.

В целом, с учётом нововведений, на меры поддержки семей в областном бюджете будет предусмотрено 826 миллионов рублей федеральных и региональных средств.

Отдельно Михаил Ведерников остановился на теме «новогоднего мусорного коллапса» и на вопросе обращения с ТКО. Губернатор поблагодарил депутатов за созыв внеочередной сессии для рассмотрения закона о расширении полномочий органов власти в работе с региональным оператором. Также глава региона обозначил масштабные перспективы по строительству и вводу в эксплуатацию экотехнопарка. «Тема очень важная, по сути это вопрос стратегической безопасности нашего региона», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Председатель Собрания Александр Котов от имени коллег-единороссов поблагодарил губернатора за состоявшуюся насыщенную встречу и за системное конструктивное взаимодействие законодательной и исполнительной ветвей власти.

«Часто во время интервью журналисты обращают внимание, что сессии Собрания проходят слишком спокойно. Возможно, создаётся впечатление, что Собрание формально выполняет обязанность по принятию законопроектов, которые вносит губернатор и правительство. Но фактически мы работаем на общий результат, без крика и показухи», – сказал спикер.

Александр Котов привёл пример многочисленных парламентских часов по темпам газификации и перелому негативной ситуации, предложение депутатов-единороссов о покупке квартир для медиков, ставшее ежегодной программой, а также планомерное привлечение внимания федерального центра к проблемам энергетики и, как следствие, выделение региону существенной финансовой поддержки.

«Мы настроены на совместную конструктивную работу, а не на эпатаж. С обратным подходом будет весело тем, кто хочет посмотреть шоу, но грустно тем, что ждёт от нас эффективных решений», – подытожил Александр Котов.

Губернатор поблагодарил однопартийцев за поддержку, отметив высокий уровень депутатской компетентности и погружённости в региональные проблемы.