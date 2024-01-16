Мужчину в зелёной шапке разыскивают в Псковской области

15:16, 16 января 2024, ПАИ

42-летнего Илью Тихоновского разыскивают в Псковской области, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области в социальной сети «ВКонтакте».

Он пропал в деревне Онуфриево Исетского района Тюменской области. 5 января 2024 года он не вернулся домой и в настоящее время местонахождение мужчины неизвестно.

Мужчина ростом 185 сантиметров, плотного телосложения, у него тёмно-русые волосы и карие глаза. Был одет в бордовую куртку с капюшоном, тёмно-зелёные штаны, чёрные кожаные ботинки и зелёную шапку.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Ильи Тихоновского, просят обращаться по телефону 8-800-700-54-52 или 112.