Мужчину в зелёной шапке разыскивают в Псковской области
42-летнего Илью Тихоновского разыскивают в Псковской области, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области в социальной сети «ВКонтакте».
Он пропал в деревне Онуфриево Исетского района Тюменской области. 5 января 2024 года он не вернулся домой и в настоящее время местонахождение мужчины неизвестно.
Мужчина ростом 185 сантиметров, плотного телосложения, у него тёмно-русые волосы и карие глаза. Был одет в бордовую куртку с капюшоном, тёмно-зелёные штаны, чёрные кожаные ботинки и зелёную шапку.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Ильи Тихоновского, просят обращаться по телефону 8-800-700-54-52 или 112.
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