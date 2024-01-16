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Более 1100 уголовных дел по факту дистанционных преступлений возбудили в Пскове за 2023 год

1 157 уголовных дел возбудили следователи Управления УМВД России по Пскову по факту дистанционного мошенничества за 2023 год. Об этом сообщила начальник Следственного управления УМВД России по Пскову Валентина Комарова на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 16 января.

Более 1 100 уголовных дел возбудили по факту дистанционных преступлений в Пскове за 2023 год. Фото здесь и далее: ПАИ

281 дело возбудили по факту краж с банковских счетов. Из них 103 преступления раскрыто и отправлено в суд.

«Наибольшее количество преступлений – 744 уголовных дела – возбуждено по факту мошенничества, 83 направлено в суд. Остальные остаются пока неочевидными», – заявила спикер брифинга.

Наибольшее количество преступлений – 744 уголовных дела возбуждено по факту мошенничество. На фото: Валентина Комарова

Также 133 преступления возбудили за неправомерный доступ к компьютерной информации.

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