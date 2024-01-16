Новые схемы дистанционных мошенничеств обсуждают в медиацентре ПАИ
Брифинг, посвящённый новым схемам дистанционных мошенничеств, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 16 января.
Какие новые схемы обмана придумали мошенники, под какие ведомства чаще всего сейчас маскируются, как не попасть на мошенническую удочку, чем поможет полиция пострадавшему?
Об этом расскажут начальник Следственного управления УМВД России по городу Пскову Валентина Комарова и начальник отделения по расследованию преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий Следственного управления УМВД России по городу Пскову Алла Яковлева.
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