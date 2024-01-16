Срок действия истекающих в 2024 и 2025 годах водительских удостоверений продлевается на три года

15:56, 16 января 2024, ПАИ

Срок действия истекающих в 2024 и 2025 годах водительских удостоверений продлевается на три года, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления ГИБДД по Псковской области.

Соответствующее постановление Правительства РФ от 23 декабря 2023 г. № 2269 опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации и вступило в силу.

Инициатором продления срока действия водительских удостоверений выступило МВД России совместно с Минэкономразвития России. Инициатива реализована в рамках полномочий правительства и направлена на снижение административной нагрузки для граждан и бизнеса.

Это нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет автомобилями при трудовой и предпринимательской деятельности.