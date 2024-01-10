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Общество

Продажи легковых автомобилей в России выросли на 69%

Продажи легковых автомобилей в России выросли на 69 %, в 2023 году было продано 1,06 млн машин. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на «Паспорт промышленный консалтинг».

Более 30 % объёма продаж в 2023 году пришлось на отечественную марку Lada: продажи выросли на 85,7 %, до 324 446 экземпляров. Наиболее популярной иномаркой стала Chery (продажи выросли втрое, до 118 950 автомобилей). Китайский Haval вырос в 3,3 раза (111 720 штук), Geely – в 3,5 раза (93 553 экземпляров), Changan – в 18,7 раза (47 765 автомобилей). Продажи Exeed составили 42 152 штуки и Omoda – 41 983 автомобилей. Корейские марки, напротив, потеряли практически половину от объёмов 2022 года.

По данным «Автостата», за декабрь в России было продано в два раза больше автомобилей, чем в прошлом году (119,45 тысячи экземпляров). С 25 по 31 декабря 2023 года было реализовано 41 308 новых автотранспортных средств.

На сегодняшний день объём авторынка ниже на 31%, чем до кризиса в 2021 году, когда было продано 1,54 млн легковых автомобилей. По словам аналитиков, в 2024 году рынок не достигнет объёма докризисного года. Предполагается, что рынок составит 1,15-1,2 млн штук.

Ранее сообщалось, что цены на автозапчасти в России выросли более чем на 7 %.

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