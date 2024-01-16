Максимальную сумму ущерба от телефонных мошенников в Пскове назвала эксперт
Максимальную сумму ущерба от телефонных мошенников в Пскове в 2023 году назвала начальник Следственного управления УМВД России по Пскову Валентина Комарова на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 16 января.
«Есть такие уголовные дела, где причинён ущерб в размере около пяти миллионов рублей. Очень много людей, которые пострадали на очень крупные суммы денег», – заявила спикер брифинга.
Напомним, что более 1 100 уголовных дел по факту дистанционных преступлений возбудили в Пскове в 2023 году.
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