Максимальную сумму ущерба от телефонных мошенников в Пскове назвала эксперт

17:05, 16 января 2024, ПАИ

Максимальную сумму ущерба от телефонных мошенников в Пскове в 2023 году назвала начальник Следственного управления УМВД России по Пскову Валентина Комарова на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 16 января.

«Есть такие уголовные дела, где причинён ущерб в размере около пяти миллионов рублей. Очень много людей, которые пострадали на очень крупные суммы денег», – заявила спикер брифинга.

Напомним, что более 1 100 уголовных дел по факту дистанционных преступлений возбудили в Пскове в 2023 году.