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Как мошенники взламывают личные кабинеты на «Госуслугах», рассказали псковичам

Как мошенники взламывают личные кабинеты на портале «Госуслуги», рассказала начальник Следственного управления УМВД России по Пскову Валентина Комарова на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 16 января.

Как мошенники взламывают личные кабинеты на портале «Госуслуги», рассказали псковичам. Фото ПАИ

«Последнее время нас захлестнула новая волна. Это взлом личных кабинетов граждан на портале «Госуслуги». Многие псковичи сейчас с этим сталкиваются. Звонят на мобильный телефон. Представляются представителями операторов сотовой связи. Говорят, что необходимо продлить договор, чтобы ваша сим-карта работала, и для этого необходимо сообщить код. Граждане сообщают код, и происходит блокировка кабинета в «Госуслугах», – объяснила Валентина Комарова.

Последствия могут быть разными, заметила спикер брифинга. «Как правило, к нам все приходят вовремя и обходится без последствий. Но у некоторых потерпевших уже бывает, что успели оформить кредит, но деньги ещё никуда не перевели. Такие случаи участились. Три-четыре человека в день приходят», – сказала она.

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