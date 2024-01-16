Как мошенники взламывают личные кабинеты на «Госуслугах», рассказали псковичам

17:48, 16 января 2024, ПАИ

Как мошенники взламывают личные кабинеты на портале «Госуслуги», рассказала начальник Следственного управления УМВД России по Пскову Валентина Комарова на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 16 января.

«Последнее время нас захлестнула новая волна. Это взлом личных кабинетов граждан на портале «Госуслуги». Многие псковичи сейчас с этим сталкиваются. Звонят на мобильный телефон. Представляются представителями операторов сотовой связи. Говорят, что необходимо продлить договор, чтобы ваша сим-карта работала, и для этого необходимо сообщить код. Граждане сообщают код, и происходит блокировка кабинета в «Госуслугах», – объяснила Валентина Комарова.

Последствия могут быть разными, заметила спикер брифинга. «Как правило, к нам все приходят вовремя и обходится без последствий. Но у некоторых потерпевших уже бывает, что успели оформить кредит, но деньги ещё никуда не перевели. Такие случаи участились. Три-четыре человека в день приходят», – сказала она.