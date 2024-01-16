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Общество

Один из крупнейших банков России вернул деньги псковичке, которую обманули мошенники

Один из крупнейших банков России вернул 400 тысяч рублей псковичке, которую обманули мошенники. Об этом сообщила начальник отделения по расследованию преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий Следственного управления УМВД России по городу Пскову Алла Яковлева на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 16 января.

Один из крупнейших банков России вернул деньги псковичке, которую обманули мошенники. Фото: ПАИ

В декабре органам УМВД России по Пскову после взаимодействия с банком удалось вернуть средства потерпевшей, отметила Алла Яковлева. «Банк нам своевременно сигнализировал о том, что на счёте [мошенников. – ПАИ] имеются денежные средства, поскольку мы накладывали арест на этот счёт. Мы обратились в суд с ходатайством о выемке данных денежных средств с этого счёта и переводе на денежный счёт потерпевшей. Таким образом нам удалось вернуть утерянные средства», – пояснила она.

«Из общего числа украденных денег получается вернуть довольно мало, поскольку они быстро уходят со счетов. На момент арестов бывают такие случаи, что на счёте денег уже нет. Тут основным является вопрос оперативности. Для начала, если гражданин попадает в такую ситуацию, ему необходимо обратиться сразу в банк, а потом уже со всеми документами обратиться в отдел полиции», – объяснила эксперт.

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