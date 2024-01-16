Одноэтажный дом загорелся в Пушкиногорском районе
Одноэтажный дом загорелся в деревне Симаново Пушкиногорского района, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, предварительная причина которого – короткое замыкание электропроводки.
Пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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