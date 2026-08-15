Четыре БПЛА противника нейтрализовали в небе над Псковской областью этой ночью

11:23, 15 августа 2026, ПАИ

Четыре БПЛА противника нейтрализовали в небе над Псковской областью ночью. Об этом глава региона Михаил Ведерников сообщил в своём канале в мессенджере МАХ.

Михаил Ведерников призвал быть внимательными и осторожными, при звуках полёта или падения БПЛА и при шуме работы ПВО не подходить к окнам, не выходить на улицу и не приближаться к обломкам.

«При наблюдении полёта или падения БПЛА незамедлительно сообщайте максимально подробную информацию по телефону 112 или (8 8112) 72-52-00. Берегите себя. Всем хороших выходных», – заключил губернатор.