Четыре БПЛА противника нейтрализовали в небе над Псковской областью этой ночью
Четыре БПЛА противника нейтрализовали в небе над Псковской областью ночью. Об этом глава региона Михаил Ведерников сообщил в своём канале в мессенджере МАХ.
Михаил Ведерников призвал быть внимательными и осторожными, при звуках полёта или падения БПЛА и при шуме работы ПВО не подходить к окнам, не выходить на улицу и не приближаться к обломкам.
«При наблюдении полёта или падения БПЛА незамедлительно сообщайте максимально подробную информацию по телефону 112 или (8 8112) 72-52-00. Берегите себя. Всем хороших выходных», – заключил губернатор.
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