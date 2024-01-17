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Происшествия

Семерых псковичей осудили за мошенничество с материнским капиталом

Деятельность семерых мошенников пресекли в Псковской области. Группу лиц осудили по части 3 статьи 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат путём предоставления заведомо ложных сведений группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Вычислить злоумышленников смогли с помощью оперативно-разыскных мероприятий сотрудников УФСБ России по Псковской области и специалистов следственной части Следственного управления УМВД России по области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Среди фигурантов были агенты недвижимости, директор кредитной организации и две жительницы Псковской области, которые имели право на получение материнского капитала, но не имели законных оснований для его реализации. Они организовали определённую мошенническую схему для получения фиктивных займов в фирме, которая принадлежала одному из осуждённых. Установлено, что деньги якобы должны были быть направлены на строительство жилых домов.

После этого займы погасило Управление Пенсионного фонда России по Псковской области. Ведомство перечислило средства материнского капитала женщинам на счета организации. После этого злоумышленники обналичили деньги и потратили их на цели, которые не были предусмотрены госпрограммой, рассказали в пресс-службе УФСБ.

Всех виновных лиц осудили. Приговор Псковского городского суда назначил злоумышленникам наказание в виде лишения свободы от полугода до полутора лет условно. При этом директор кредитной организации также ещё выплатит штраф в размере 150 тысяч рублей.

Деньги, которые были получены мошенническим способом, вернут в отделение Фонда пенсионного и социального страхования России по Псковской области, добавили в пресс-службе.

Приговор суда вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что многодетная беременная псковичка получила срок за мошенничество с материнским капиталом.

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