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Политика

Очередная сессия областного Собрания депутатов пройдёт 25 января

Очередная сессия областного Собрания депутатов назначена на 25 января, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Очередная сессия областного Собрания депутатов пройдёт 25 января. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Заседание начнётся с парламентского часа, посвящённого проблемам льготного лекарственного обеспечения жителей региона.

Всего в повестке 12 вопросов.

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