Очередная сессия областного Собрания депутатов пройдёт 25 января
Очередная сессия областного Собрания депутатов назначена на 25 января, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.
Заседание начнётся с парламентского часа, посвящённого проблемам льготного лекарственного обеспечения жителей региона.
Всего в повестке 12 вопросов.
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