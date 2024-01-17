Автомобиль вылетел в кювет в Усвятском районе
Водитель автомобиля Renault Logan не справилась с управлением и вылетела в кювет недалеко от деревни Борновалово в Усвятском районе, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
В аварии пострадала водитель автомобиля. Медики оказали ей помощь и госпитализировали в медучреждение. Пассажир не пострадал.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГИБДД.
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