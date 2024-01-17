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Культура

Поэтесса Ольга Балабаева: В творчестве я нашла силу проживать свою реальность

Литературно-музыкальная программа лауреата II Всероссийского многожанрового конкурса культуры и искусства «Звёзды великой страны» Ольги Балабаевой «Твой свет» прошла в Псковской областной библиотеке имени Курбатова.

В программу вошли стихи о доброте и мудрости, силе человеческого духа, счастье и любви. Фото: пресс-служба Псковской областной библиотеки

«Сейчас я в самом начале пути. Я пришла к написанию стихов потому, что этого требовала моя душа. В них я черпаю силы, чтобы жить дальше, ведь у меня супруг находится в зоне проведения специальной военной операции», – рассказала Ольга Балабаева.

«В творчестве я нашла отдушину и силу проживать свою реальность. Я уверена том, что сильные светлые, добрые строки способны творить чудеса и они нас самих делают сильнее, добрее и мужественнее. Нужно находить в себе силы не гасить свой внутренний свет, а наоборот, опираться на него в жизни», – уверена она.

«Здорово, что в Пскове для начинающего поэта есть всевозможные площадки, есть эксперты в Союзе молодых литераторов, возглавляемом Татьяной Семёновной Рыжовой, которые всегда рады помочь и подсказать», – отмечает поэтесса.

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