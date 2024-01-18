Псковский военнослужащий отправится в тюрьму за самоволку

15:21, 18 января 2024, ПАИ

Военнослужащий получил пять с половиной лет тюрьмы за самовольное оставление части. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского гарнизонного военного суда.

Мужчина, пытаясь временно уклониться от прохождения военной службы по контракту в период мобилизации (в соответствии с указом президента России от 21 сентября 2022 года № 647), без уважительных причин не явился на службу к установленному регламентом служебному времени в июле 2023 года.

Вместо этого контрактник находился на территории Псковского района. Там же 3 октября на дороге у деревни Ершово его задержали сотрудники полиции.

В судебном заседании военнослужащий полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Сегодня, 18 января, суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления по части 5 статьи 337 УК РФ. По совокупности приговоров ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.