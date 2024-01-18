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Общество

Шесть волков добыли в Дедовичском районе с начала года

Шесть волков добыли в Дедовичском районе с начала 2024 года, а в 2023 – 19 хищников. Об этом ПАИ сообщил глава муниципалитета Геннадий Афанасьев.

Шесть волков добыли в Дедовичском районе с начала года. Фото со страницы Геннадия Афанасьева в соцсети «ВКонтакте»

«В связи с образовавшимся устойчивым снежным покровом продолжается работа по отстрелу волков, которые наносят огромный ущерб диким животным и населению района. Работа в данном направлении продолжается», – отметил Геннадий Афанасьев.

Сумма вознаграждения за добытого волка составляет 15 тысяч рублей, напомнил глава района.

Ранее сообщалось, что более 300 волков добыли в Псковской области за 2023 год.

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