Шесть волков добыли в Дедовичском районе с начала года

17:06, 18 января 2024, ПАИ

Шесть волков добыли в Дедовичском районе с начала 2024 года, а в 2023 – 19 хищников. Об этом ПАИ сообщил глава муниципалитета Геннадий Афанасьев.

«В связи с образовавшимся устойчивым снежным покровом продолжается работа по отстрелу волков, которые наносят огромный ущерб диким животным и населению района. Работа в данном направлении продолжается», – отметил Геннадий Афанасьев.

Сумма вознаграждения за добытого волка составляет 15 тысяч рублей, напомнил глава района.

Ранее сообщалось, что более 300 волков добыли в Псковской области за 2023 год.