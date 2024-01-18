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Культура

Более 10 тысяч человек охватила акция «Культурные выходные» в Псковской области

Восемь районов и более 10 тысяч человек охватила региональная акция «Культурные выходные» в 2023 году, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Более 10 тысяч человек охватила акция «Культурные выходные» в Псковской области. Фото здесь и далее: пресс-служба регионального правительства

В рамках акции жители и гости региона могли посетить различные культурные мероприятия: концерты, мастер-классы, выставки, спектакли и творческие встречи, которые прошли в Опочецком, Куньинском, Порховском, Островском, Локнянском, Красногородском, Новоржевском и Новосокольническом районах. При этом большинство мероприятий были бесплатными.

В 2024 году настанет очередь Пустошкинского, Бежаницкого, Великолукского, Пушкиногорского, Плюсского, Себежского и Палкинского районов, а также Пыталовского муниципального округа. Таким образом акция охватит все районы Псковской области.

Отмечается также, что за всё время проведения акции мероприятия посетило порядка 24,3 тысячи человек.

Напомним, ранее ПАИ составило список самых ярких культурный событий до конца недели. Ознакомиться с ними можно по ссылке.

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