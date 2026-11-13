Виктория Екимова: Пушкинская карта – возможность для молодёжи шагнуть в культуру

13:05, 13 ноября 2026, ПАИ

Пушкинская карта – это возможность получить доступ к культуре, заявила заместитель министра культуры Псковской области Виктория Екимова на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 13 ноября.

По словам замминистра, для студентов и школьников это хороший шанс за государственный счёт посетить театры, музеи и филармонии.

«Сейчас они сходят бесплатно, а дальше они увидят, услышат и появится привычка, будет формироваться вкус. Сейчас Пушкинская карта – это отличный инструмент, чтобы молодые ребята к нам пришли, а дальше уже наша работа показать, что это интересно, показать разные форматы, привить любовь к культуре и к посещению наших мероприятий», – подчеркнула Виктория Екимова.

Она добавила, что ежегодно на баланс карты зачисляется пять тысяч рублей. Средства пополняются в начале года, и молодой человек должен потратить их до 31 декабря. Виктория Екимова обратила внимание на то, что неиспользованный лимит не переносится на следующий год.

«Важный момент – если молодой человек не тратит эти лимиты, то они просто сгорают. Мы призываем молодых людей выбрать для себя интересный формат, мероприятия и использовать средства, которые есть у него на Пушкинской карте», – отметила спикер.

Программа позволяет молодёжи посетить концертные организации, театры, музеи, дома культуры. Кроме того, две тысячи рублей из пяти можно потратить на походы в кино. Приобрести билеты можно двумя способами. Первый – прийти в кассу учреждения культуры. Второй, который сейчас наиболее востребован у молодёжи, – покупка онлайн через приложение «Госуслуги. Культура».

«Сейчас это самый удобный способ, который распространяется среди молодёжи. Для ребят более комфортно и не тратя время можно зайти в мобильное приложение, выбрать раздел, отфильтровать по жанру, дате, интересам, и приобрести онлайн. Билет будет сохранён в приложении, его не нужно распечатывать, а при посещении учреждения его просто нужно показать сотруднику», – пояснила Виктория Екимова.

Напомним, программа, стартовавшая по инициативе президента России Владимира Путина, реализуется в рамках нацпроекта «Семья».