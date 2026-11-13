Кинотеатр в Великих Луках присоединится к программе «Пушкинская карта»

13:15, 13 ноября 2026, ПАИ

Кинотеатр в Великих Луках присоединится к программе «Пушкинская карта». Об этом рассказала заместитель министра культуры Псковской области Виктория Екимова на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 13 ноября.

«За всё время реализации программы к «Пушкинской карте» подключено 79 учреждений культуры. Они формируют свои мероприятия с соответствующей пометкой, которые молодой человек может выбрать. Это библиотеки, музеи, дома культуры, детские школы искусств. А с января следующего года к «Пушкинской карте» будет подключен кинотеатр в Великих Луках», – отметила она.

Самой большой популярностью у молодёжи пользуются федеральные музеи-заповедники и крупные региональные учреждения, например областная филармония. Среди муниципальных учреждений в топ входят Великолукский драматический театр, Дома культуры в Опочке, Невеле, Дно и краеведческий музей в Порхове.

Напомним также, что с 2025 года реализация программы «Пушкинская карта» осуществляется в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», который вошёл в национальный проект «Семья». Это решение закрепляет статус культурного развития молодёжи как одного из приоритетов государственной политики и подчёркивает неразрывную связь между доступом к искусству и благополучием современной семьи.