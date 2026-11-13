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Общество

Александр Боярков: Пушкинская карта привлекает молодую аудиторию в областную филармонию

Пушкинская карта позволяет привлекать новую молодую аудиторию в Псковскую областную филармонию. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора учреждения Александр Боярков на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 13 ноября.

Фото: ПАИ

По словам Александра Бояркова, филармония активно работает над привлечением молодой аудитории.

«Мы стараемся всячески привлекать молодёжь. Известно, что традиционный контингент филармонии – это более взрослые люди, и мы активно стараемся эту ситуацию поменять, чтобы к нам приходила молодёжь. И в том числе делаем программы, которые ориентированы именно на более молодое поколение, – это и саундтреки, программа с классической музыкой, чтобы у молодёжи было первое знакомство с миром академической музыки. Это вроде как и оркестр звучит, но музыка им привычная и для понимания достаточно простая. Эти истории пользуются популярностью больше всего», – отметил Александр Боярков.

Кроме того, одной из популярных программ филармонии, которой можно воспользоваться с помощью Пушкинской карты, стал семейный абонемент.

«У нас есть абонемент, который рассчитан на семейное посещение, и если родители идут с подростками, то тоже приобретают билет по Пушкинской карте», – уточнил исполняющий обязанности директора филармонии.

При этом Пушкинская карта позволяет купить не только разовые билеты, но и абонементы.

«У нас есть несколько абонементов, практически все наши репертуарные мероприятия можно купить с помощью Пушкинской карты, на их основе выстроены и абонементы. И если позволяет баланс Пушкинской карты, можно купить абонемент с хорошей скидкой», – пояснил он.

Александр Боярков подчеркнул, что программа даёт молодёжи возможность посещать концерты бесплатно.

«В целом мы видим, что достаточно много молодёжи приходит по Пушкинской карте. Это очень классная возможность, вы не тратите свои деньги, и можно бесплатно посещать различные мероприятия. К нам ходят, мы видим динамику. Это для нас замечательная история, которую мы очень ценим», – резюмировал Александр Боярков, отметив, что с начала действия программы около 20 % всех билетов приобрели именно по Пушкинской карте.

Напомним также, что с 2025 года реализация программы «Пушкинская карта» осуществляется в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», который вошёл в национальный проект «Семья». Это решение закрепляет статус культурного развития молодёжи как одного из приоритетов государственной политики и подчёркивает неразрывную связь между доступом к искусству и благополучием современной семьи.

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