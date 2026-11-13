Культурное развитие: программа «Пушкинская карта» станет темой брифинга в медиацентре ПАИ

10:06, 13 ноября 2026, ПАИ

Брифинг, посвящённый реализации программы «Пушкинская карта» в Псковской области, пройдёт в медиацентре ПАИ сегодня, 13 ноября, в 11:00.

В чём главное преимущество Пушкинской карты как инструмента именно для молодёжной аудитории? Помогает ли Пушкинская карта привлекать молодёжь не только в крупные учреждения, но и в малые театры, музеи и концертные залы региона? Сколько держателей карт в настоящее время в Псковской области? Что изменилось для держателей карты после смены оператора? Как Пушкинская карта «соседствует» с единой картой псковича (ЕКП)?

Об этом и многом другом расскажут заместитель министра культуры Псковской области Виктория Екимова и исполняющий обязанности директора Псковской областной филармонии Александр Боярков.