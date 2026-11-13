В Пскове ищут подрядчика для разработки проекта сохранения дома Ендржеевского

12:14, 13 ноября 2026, ПАИ

Муниципальное предприятие Пскова «Горводоканал» ищет подрядчика для разработки проекта сохранения дома Ендржеевского на улице Металлистов, 15, сообщается в документации на сайте госзакупок.

Речь идёт о памятнике регионального значения «Дом жилой Ендржеевского В. А.», построенном в начале XX века. Здание отремонтируют и приспособят для современного использования. Начальная цена контракта – 4,889 миллиона рублей. Заявки принимают до 30 ноября 2026 года.

Подрядчику предстоит провести комплексные научные исследования, подготовить проект ремонта и приспособления здания, а также рабочую документацию. Работы нужно завершить до 1 июля 2027 года.

Согласно информации с сайта pleskov60, дом связан с именем Владислава Антоновича Ендржеевского, который служил в 93-м пехотном Иркутском полку. В 1901 году он был штабс-капитаном, в 1905-м командовал 2-й ротой, а в 1910 году, получив звание подполковника, возглавил 2-й батальон полка. Накануне Первой мировой войны он руководил хозяйственной частью полка.

Впервые дом упоминается в адресной книге Пскова в 1905 году, точная дата его строительства не установлена. Главный жилой дом стоял вдоль красной линии улицы Пановой (сейчас Металлистов), в глубине двора находились хозяйственные постройки, а на Алексеевскую (сейчас Гражданская) выходил фруктовый сад. Автор проекта неизвестен, однако сложность отделки фасадов позволяет предположить участие в строительстве владельца соседнего домовладения, псковского губернского инженера Герарда Станкевича. Первоначально в доме располагались две равноценные квартиры – по одной на каждом этаже.