Псковский музей-заповедник создал канал на видеохостинге Rutube
Псковский музей-заповедник создал канал на видеохостинге Rutube, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.
На странице музея уже доступны записи выступлений участников научно-практической конференции «Земля Псковская, древняя и современная», которая прошла в стенах Поганкиных палат в конце ноября прошлого года.
Пока на канале размещено 13 видео: https://rutube.ru/channel/34554492.
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