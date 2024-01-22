Псковский музей-заповедник создал канал на видеохостинге Rutube

13:45, 22 января 2024, ПАИ

Псковский музей-заповедник создал канал на видеохостинге Rutube, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

На странице музея уже доступны записи выступлений участников научно-практической конференции «Земля Псковская, древняя и современная», которая прошла в стенах Поганкиных палат в конце ноября прошлого года.

Пока на канале размещено 13 видео: https://rutube.ru/channel/34554492.