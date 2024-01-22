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Общество

Памятник архитектуры в Печорах передали в муниципальную собственность по решению суда

Памятник архитектуры в Печорах передали в муниципальную собственность по решению районного суда, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

По результатам проведённого в январе 2012 года аукциона Печорский район и ООО «Изборск-парк» заключили договор купли-продажи объекта культурного наследия – водонапорной башни, которая является памятником архитектуры. В дальнейшем коммерческая организация получила в собственность и земельный участок. В результате собственником объекта стал гражданин, заключивший в сентябре 2021 года договор купли-продажи с «Изборск-парком».

Указанные сделки проведены без учёта требований законодательства о приватизации государственного и муниципального имущества, а также в нарушение земельного законодательства. В связи с этим прокуратура Псковской области обратилась в суд с иском.

Печорский суд признал недействительным договор купли-продажи. Водонапорная башня была передана в муниципальную собственность, а земельный участок – в государственную собственность.

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