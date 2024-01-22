Михаил Ведерников выразил соболезнования жертвам обстрела Донецка

21:34, 22 января 2024, ПАИ

Соболезнования жертвам обстрела Донецка выразил в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«В ДНР сегодня день траура. ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк. Били целенаправленно по мирным жителям. Жертвами теракта стали десятки людей. Выражаю искренние слова соболезнования всем, кто потерял в этом страшном обстреле родных и близких. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», – написал глава региона.

Напомним, 21 января украинские силы обстреляли рынок на западе Донецка. По данным ТАСС, пострадало не менее 26 человек, в том числе два подростка. Большинство госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии. 22 января в ДНР объявили днём траура.