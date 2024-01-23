Мужчина похитил алкоголь из гипермаркета в Пскове
42-летний мужчина похитил спиртные напитки из гипермаркета на улице Труда в Пскове. Преступление произошло в понедельник, 22 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
Около 14:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил информацию о том, что в магазине сработала кнопка тревожной сигнализации.
Прибыв на объект, росгвардейцы задержали мужчину, который похитил из торгового зала спиртные напитки.
Сейчас по факту хищения проводится проверка.
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