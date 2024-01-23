Мужчина похитил алкоголь из гипермаркета в Пскове

09:43, 23 января 2024, ПАИ

42-летний мужчина похитил спиртные напитки из гипермаркета на улице Труда в Пскове. Преступление произошло в понедельник, 22 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Около 14:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил информацию о том, что в магазине сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали мужчину, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Сейчас по факту хищения проводится проверка.