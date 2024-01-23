Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Мужчина похитил алкоголь из гипермаркета в Пскове

42-летний мужчина похитил спиртные напитки из гипермаркета на улице Труда в Пскове. Преступление произошло в понедельник, 22 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Около 14:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил информацию о том, что в магазине сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали мужчину, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Сейчас по факту хищения проводится проверка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 января 2024

Жительницы Опочки и Палкинского района незаконно зарегистрировали иностранцев
23 января 2024

Псковичка пыталась защитить деньги от мошенников, но перевела им миллион рублей
22 января 2024

Автомобиль разорвало пополам в результате ДТП в Пушкиногорском районе
22 января 2024

Скончалась великолукский врач-неонатолог Элла Базиновская
22 января 2024

Карета скорой помощи с роженицей попала в ДТП в Великих Луках
22 января 2024

Семь миллионов рублей заплатит подрядчик за срыв строительства культурного центра в Плюсском районе
22 января 2024

Великолучанин отправился на кладбище к погибшему сыну и пропал без вести
22 января 2024

Три брата в поисках хайпа прогулялись по Невелю почти нагишом

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...