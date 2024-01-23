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Политика

Виталий Рахманов: ДЭГ – одна из самых стабильно работающих систем в России

Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) – одна из самых стабильных систем в государстве, заявил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 23 января.

Виталий Рахманов: «ДЭГ – одна из самых стабильно работающих систем в России». Фото: ПАИ. На фото: Виталий Рахманов

«Для нашего региона это уже будет третья выборная кампания, проходящая в электронном виде. В ноябре в тестировании ДЭГ по стране приняли участие чуть меньше четырёх миллионов человек. На сегодняшний день это одна из самых стабильно работающих систем в государстве. Единственное тонкое место, с которым мы столкнулись в сентябре, – приход сообщений для авторизации в системе выборов для получения электронного бюллетеня. Сейчас этот вопрос решён», – рассказал он.

В электронном голосовании смогут принять участие все, кто зарегистрирован на «Госуслугах», имеет подтвержденную и верифицированную учётную запись. При этом для верификации надо обратиться в МФЦ или в территориальную избирательную комиссию по месту проживания.

«Сейчас также обсуждается вопрос, что ответственность за те данные, которые находятся в личном кабинете, несёт сам гражданин. Например, при смене паспортных данных, фамилии, места жительства данные в системе ГАС «Выборы» и в «Госуслугах» не совпадают. В сентябре было много таких ситуаций, когда люди хотят проголосовать, но не могут, потому что ГАС «Выборы» их не видит, так как данные не соответствуют», – рассказал Виталий Рахманов.

Отметим, что выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Голосование пройдёт в три дня: 15, 16 и 17 марта. Жители Псковской области смогут принять участие в выборах, используя дистанционное электронное голосование.

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