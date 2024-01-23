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Политика

Общественная палата Псковской области предложила сократить свой количественный состав

С предложением сократить свой количественный состав более чем на треть обратилась к законодателям Общественная палата Псковской области. Поступившая в Псковское областное Собрание инициатива подготовлена на основании решения, принятого на пленарном заседании 17 января 2024 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Общественная палата Псковской области предложила сократить свой количественный состав. Фото предоставлено Псковским областным Собранием депутатов

Изменение количественного состава с 36 до 21 человека позволит, по мнению авторов законопроекта, оптимизировать расходы и сделать работу общественного органа более эффективной. Предложенные изменения должны вступить в силу до объявления процедуры по формированию нового, шестого состава палаты на 2024–2027 годы.

«Считаем, что вносимые изменения позволят Общественной палате Псковской области эффективнее обеспечивать взаимодействие граждан и некоммерческих организаций в целях осуществления общественного контроля за деятельностью органов власти на территории Псковской области», – сказано в пояснительной записке к проекту закона.

Принцип формирования палаты законопроектом не корректируется: треть членов тайным голосованием избирают депутаты по представлению региональных общественных организаций, треть состава утверждает губернатор, и ещё треть избирают сами члены Общественной палаты из числа кандидатов, предложенных местными общественными объединениями.

Проект закона не противоречит положениям федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации».

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