Акция «Влюблённые в искусство» пройдёт в Псковском музее 14 февраля

16:09, 23 января 2024, ПАИ

Псковский музей-заповедник приглашает псковичей и гостей города принять участие в акции «Влюбленные в искусство». Она состоится 14 февраля в музейном комплексе «Двор Постникова», сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Гостей мероприятия ждут четыре творческие площадки: «Чувства души», «Истории любви», «Образ любви» и «Языки любви». Украшением вечера станет живая музыка, которая будет исполняться в мансарде Двора Постникова. Также в рамках акции пройдёт розыгрыш специальных призов от музея.

Билеты уже доступны в кассах Двора Постникова, Псковского кремля, главного здания музея и онлайн.

Телефон для справок 8 (8112) 29 22 59.