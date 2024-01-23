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Общество

Екатерина Семёнова станет замглавы администрации Великих Лук по социальной сфере

Заместителем главы администрации Великих Лук по социальной сфере станет Екатерина Семёнова, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Екатерина Семёнова станет замглавы администрации Великих Лук по социальной сфере. Фото предоставлено городской администрацией

В настоящее время ведётся процедура подготовки документов в соответствии с федеральным законодательством о муниципальной службе.

Екатерина Семёнова с 2001 по 2006 год обучалась в Псковском государственном педагогическом университете имени Кирова по специальностям «учитель-логопед» и «учитель-олигофренопедагог». С 2005 года была учителем-логопедом в детском саду № 26, с 2011 года – заведующей детским садом № 1. Была депутатом Великолукской городской Думы седьмого созыва по единому избирательному округу. Член партии «Единая Россия».

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