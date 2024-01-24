В Пскове устранили аварию на трубопроводе на улице Новгородской
Четыре метра канализационного трубопровода заменили рабочие Горводоканала на улице Новгородской, 26 в Пскове. Об этом сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».
На месте образовался провал колодца, который возник из-за перелома старой трубы. Причиной аварийной ситуации могло стать механическое повреждение, предположили специалисты.
«Работы не повлияли на канализационную систему близлежащих домов. Во время замены участка трубы одновременно откачивались стоки с помощью илососной вакуумной установки», – отметил начальник цеха водоотведения Александр Дубакин.
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