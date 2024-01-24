Проект по поддержке отечественных модных брендов запустили в России

09:57, 24 января 2024, ПАИ

Специальный проект по поддержке отечественных брендов одежды, обуви, косметики и аксессуаров запустили в пилотном режиме в России, сообщают «Известия» со ссылкой на федеральную корпорацию по поддержке малого и среднего предпринимательства.

Участникам проекта будет оказана помощь в сбыте продукции на популярных офлайн- и онлайн-площадках. В частности, они получат сопровождение по программам государственной поддержки, в том числе льготное кредитование и лизинг оборудования, помощь с обеспечением по кредитам и доступ к участию в специальных акселерационных программах по упаковке продукта, настройке каналов продаж и бизнес-процессов. Каждые три месяца будут отбираться бренды – участники проекта для размещения в офлайн-магазинах на льготных условиях.

Целью проекта является помощь отечественным производителям в продвижении.

Ранее сообщалось, что на один ушедший западный бренд россияне нашли десять отечественных, а 14 псковских брендов будут бороться за победу во всероссийском конкурсе «Знай наших».