Минпромторг: Россияне на один ушедший западный бренд нашли десять отечественных

10:35, 10 января 2024, ПАИ

В сегменте легкой промышленности в России наблюдается рост спроса на товары отечественных брендов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

«Если говорить о сегменте легпрома в целом, то покупатели отмечают, что на один ушедший иностранный бренд им удалось для себя открыть до десяти новых российских», — отметили в ведомстве.

Устойчивый рост спроса на российские бренды подтверждают и представители маркетплейсов, добавили в Минпромторге.



По данным Роскачества, 47% россиян в 2023 году либо полностью перешли на отечественные бренды, либо просто стали чаще их покупать.