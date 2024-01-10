Минпромторг: Россияне на один ушедший западный бренд нашли десять отечественных
В сегменте легкой промышленности в России наблюдается рост спроса на товары отечественных брендов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.
«Если говорить о сегменте легпрома в целом, то покупатели отмечают, что на один ушедший иностранный бренд им удалось для себя открыть до десяти новых российских», — отметили в ведомстве.
Устойчивый рост спроса на российские бренды подтверждают и представители маркетплейсов, добавили в Минпромторге.
По данным Роскачества, 47% россиян в 2023 году либо полностью перешли на отечественные бренды, либо просто стали чаще их покупать.
Роспотребнадзор предупреждает о росте заболеваемости вирусными инфекциями в Псковской области
Пресс-конференция с новым руководителем Псковской областной филармонии проходит в медиацентре ПАИ
Руководитель Фонда капремонта Псковской области Андрей Анисимов станет гостем программы «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь»