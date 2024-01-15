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Общество

14 псковских брендов будут бороться за победу во всероссийском конкурсе «Знай наших»

Четырнадцать брендов из Псковской области борются за победу во втором сезоне конкурса растущих российских брендов «Знай наших» в рамках форума «Сильные идеи для нового времени». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Текстиль бренда KatShelomanov. Фото: katshelomanov.ru

Псковскую область, в частности, представляют: база отдыха «Волынь», косметические бренды White Cosmetics, YASYA, ремесленный проект «Саронь», а также продуктовые бренды «Изборский пряник», «Баночка на полочке», «ЭСКАРГО Д’ОР», «Красный город», «Медовая черепаха», питьевая вода «Варенька», «Кутаринская ферма». В число участников также вошли текстильный бренд KatShelomanov и бренд аксессуаров Franchesco Mariscotti. Заявку на конкурс подали учредители коррекционного лофта «Диалектика».

Конкурс растущих отечественных брендов «Знай наших» проходит по пяти направлениям: «Продукты питания», «Потребительские товары», «Креатив», «Высокие технологии», «Информационные технологии». Есть и специальные номинации – «Инклюзия», «Самая смелая идея», «Наше наследие», «Промышленный бренд». Отдельно организаторы конкурса выделят самый активный регион, а также определят обладателя Гран-при.

В прошлом году от Псковской области в финал конкурса вышли 12 брендов. Все поданные на форум идеи получат экспертную оценку, из них специалисты выберут топ-1000 и топ-100 лучших проектов, которые будут представлены руководству страны.

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