Штраф в 40 тысяч рублей заплатит иностранец за незаконное проживание в Псковской области

09:57, 24 января 2024, ПАИ

Штраф в 40 тысяч рублей заплатит иностранный гражданин за нарушение миграционного законодательства и незаконное проживание в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Установлено, что гражданин Таджикистана находился на территории России с 6 января незаконно – без документов, подтверждающих право на проживание в России.

В судебном заседании мужчина свою вину в совершении правонарушения по части 1.1 статьи 18.8. КоАП РФ признал. Также он подтвердил, что из-за новогодних праздников не успел оплатить патент. Кроме того, выяснилось, что его сожительница на данный момент беременна.

Великолукский городской суд счел, что выдворение за пределы России станет чрезмерным ограничением права на уважение частной жизни и несоразмерно целям административного наказания с учетом части 3.8 статьи 4.1 КоАП РФ. В итоге иностранцу назначили штраф в размере 40 тысяч рублей без административного выдворения.