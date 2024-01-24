В России начали дешеветь яйца

19:39, 24 января 2024, ПАИ

Куриные яйца в России начали дешеветь. За прошлую неделю цена на них упала на 1,41 %, сообщает «Прайм» со ссылкой на Росстат.

Мясо кур на отчётной неделе подешевело на 0,81 %, с начала года по 22 января – на 2,18 %, свинина – на 0,3 и на 0,49 % соответственно. Между тем мороженая неразделанная рыба подорожала за неделю на 0,26 % и на 1,11 % с 1 по 22 января, подсолнечное масло — на 0,27 и 0,57 %, сливочное — на 0,48 и 1,33 % соответственно.

Напомним, цены на яйца в России начали расти ускоренными темпами с конца ноября 2023 года. На это повлияло увеличение спроса, в то время как производство не выросло, а импорт не открыли вовремя.

Первую партию яиц из Азербайджана ввезли в Россию 19 декабря 2023 года, а первую партию яиц из Турции – 3 января. По состоянию на 14 января Азербайджан поставил в Россию 2,1 млн яиц.

Ранее генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева заявила, что цены на яйца, скорее всего, не снизятся. По её словам, установившиеся цены 110–125 рублей за десяток абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для этого продукта.