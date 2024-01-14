Более 2 млн яиц поставил Азербайджан в Россию

20:58, 14 января 2024, ПАИ

2,1 млн яиц поставил Азербайджан в Россию по состоянию на 14 января, сообщает Россельхознадзор в своём Telegram-канале.

По прибытии грузов на склад временного хранения отобраны пробы для обеспечения качества и безопасности ввозимой продукции.

Напомним, цены на яйца в России начали стремительно расти с конца ноября 2023 года. На это повлияло увеличение спроса, в то время как производство не выросло, а импорт не открыли вовремя.

Первую партию яиц из Азербайджана ввезли в Россию 19 декабря 2023 года, а первую партию яиц из Турции – 3 января.

Ранее генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева заявила, что цены на яйца вряд ли снизятся. По её словам, установившиеся цены 110–125 рублей за десяток абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для этого продукта.