Росптицесоюз: Снижения цен на яйца не будет

17:45, 10 января 2024, ПАИ

Цены на яйца вряд ли снизятся, заявила «Парламентской газете» генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева.

«Яйцо дешевле не станет. На мой взгляд, установившиеся цены — 110-125 рублей за десяток — абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для этого продукта», — сказала она.

Бобылева пояснила, что сегодня цена у производителей держится в пределах 95-105 рублей, а все остальное - неизбежная торговая наценка.

Куриные яйца в России в 2023 году подорожали примерно в полтора раза. К этому привело увеличение спроса, тогда как производство не выросло, а импорт вовремя не открыли.

Правительство с 1 января по 30 июня разрешило ввозить в страну без пошлины до 1,2 миллиарда куриных яиц.