Первая партия яиц из Азербайджана поступила в Россию

21:24, 19 декабря 2023, ПАИ

Первая партия яиц из Азербайджана ввезена в Россию в количестве 36 тонн (612 тысяч штук), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Отмечается, что решение об открытии российского рынка для поставок яиц из Азербайджана было принято в ноябре этого года по результатам переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта и председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли.

Напомним, что цены на яйца в России начали стремительно расти с конца ноября. По данным Росстата, за неделю с 14 по 20 сентября яйца подорожали на 4,5 %. В связи с этим Правительство РФ одобрило обнуление пошлин на импортные яйца. В ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, которая состоялась 14 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с ценами на яйца в России будет улучшаться.

В то же время ранее сообщалось, что цены на курятину в России впервые с начала года начали снижаться. Кроме того, сильно подешевели красная икра, чёрный чай, сахар и лимоны.

Сообщалось также, что инфляция в Псковской области оказалась ниже, чем в среднем в СЗФО.