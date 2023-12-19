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Общество

Первая партия яиц из Азербайджана поступила в Россию

Первая партия яиц из Азербайджана ввезена в Россию в количестве 36 тонн (612 тысяч штук), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Первая партия яиц из Азербайджана поступила в Россию. Фото: ПАИ

Отмечается, что решение об открытии российского рынка для поставок яиц из Азербайджана было принято в ноябре этого года по результатам переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта и председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли.

Напомним, что цены на яйца в России начали стремительно расти с конца ноября. По данным Росстата, за неделю с 14 по 20 сентября яйца подорожали на 4,5 %. В связи с этим Правительство РФ одобрило обнуление пошлин на импортные яйца. В ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, которая состоялась 14 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с ценами на яйца в России будет улучшаться.

В то же время ранее сообщалось, что цены на курятину в России впервые с начала года начали снижаться. Кроме того, сильно подешевели красная икра, чёрный чай, сахар и лимоны.

Сообщалось также, что инфляция в Псковской области оказалась ниже, чем в среднем в СЗФО.

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