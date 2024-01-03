Турция поставила в Россию первую партию яиц

13:59, 03 января 2024, ПАИ

Турция поставила в Россию первую партию яиц, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

По данным ведомства, 3 января в Россию ввезли первую партию яиц из Турции в количестве 19,36 тонны (316 800 штук).

Отметим, что первую партию яиц из Азербайджана ввезли в Россию 19 декабря.

Напомним, что цены на яйца в России начали стремительно расти с конца ноября. В ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, которая состоялась 14 декабря, президент России Владимир Путин пообещал, что ситуация с ценами на яйца в России будет улучшаться.