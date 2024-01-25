Две дачи сгорели в Псковской области за сутки
Два пожара ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за прошедшие сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
В 7:16 сгорел садовый дом в деревне Скново Дновского района. Пожарные спасли от огня хозяйственную постройку.
Предположительно возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.
Также садовый дом сгорел в 22:37 в деревне Новая Уситва Палкинского района. От огня удалось спасти два гаража и хозяйственную постройку.
Предварительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.
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