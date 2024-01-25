В Псковской области дополнен перечень получателей бесплатной юридической помощи

13:57, 25 января 2024, ПАИ

Расширены категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, – соответствующие дополнения по предложению прокуратуры депутаты Псковского областного Собрания внесли в региональное законодательство сегодня, 25 января, сообщили ПАИ в пресс-службе областного Собрания.

Речь идёт о родственниках участников специальной военной операции. Действующей редакцией закона «О бесплатной юридической помощи в Псковской области» к членам семей участников СВО, для которых предусмотрена данная мера поддержки, отнесены родители, супруг или супруга, несовершеннолетние дети, а также дети-инвалиды до 23 лет, обучающиеся по очной форме.

Решением депутатов этот перечень расширен в связи с тем, что социальные гарантии и компенсации, которые предусмотрены федеральными законами для военнослужащих и членов их семей, распространяются в равной степени и на лиц, находящихся на иждивении военнослужащих. К таким лицам, например, относятся внуки, братья, сестры военнослужащего, находящиеся на его полном содержании или получающие от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию.

Напомним, бесплатная юридическая помощь оказывается в виде правового консультирования, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, а также представления интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах.