Новый состав Общественной палаты Псковской области будет меньше на 15 человек

14:13, 25 января 2024, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали законодательную инициативу Общественной палаты о сокращении количественного состава и внесли необходимые изменения в региональное законодательство. В новый состав палаты, который будет формироваться уже в этом году, войдёт 21 человек – сейчас общественный орган состоит из 36 членов, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Решение об уменьшении количественного состава продиктовано намерением оптимизировать бюджетные расходы и повысить эффективность работы палаты. Представительство общественников в количестве 21 человека вписывается в нормы законодательства – именно такой минимальный состав общественных палат субъектов РФ установлен федеральным законом.

Сам принцип формирования палаты остаётся неизменным. Треть членов тайным голосованием избирают депутаты по представлению региональных общественных организаций, треть состава утверждает губернатор, и ещё треть избирают сами члены Общественной палаты из числа кандидатов, предложенных местными общественными объединениями.