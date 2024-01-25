Псковские полицейские изъяли 1,4 тонны наркотиков

11:53, 25 января 2024, ПАИ

За 2023 год сотрудники УМВД России по Псковской области изъяли 1 тонну 354 килограмма наркотиков. Это втрое больше, чем годом ранее, сообщил начальник ведомства Алексей Овсянников в четверг, 25 января, передает корреспондент ПАИ.

Украина активно пытается испортить в России ситуацию с наркопотреблением, отметил Алексей Овсянников. В регионе сотрудниками УВМД было ликвидировано пять нарколабораторий, еще две ликвидированы сотрудниками УФСБ России по Псковской области.

«Наркопреступность имеет очень большую раскрываемость, под 80%. Когда говорят, что в Корытовском лесу наркоманы ищут закладки, это не значит, что мы их не видим. Мы проводим все необходимые мероприятия», – сказал Алексей Овсянников, отметив, что в 2023 году раскрыто 500 наркопреступлений, связанных с закладками.