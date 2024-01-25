Финансирование полномочий МСУ по воинскому учёту уточнили в законодательстве Псковской области
Положения, касающиеся финансирования переданных органам местного самоуправления государственных полномочий по первичному воинскому учёту, уточнены в областном законодательстве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.
На январской сессии депутаты приняли два нормативно-правовых акта, регулирующих предоставление соответствующих субвенций местным бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов, а также бюджетам муниципальных округов. Новые положения не меняют существующие правовые нормы, а лишь уточняют их, в том числе в связи с преобразованием ряда районов области в муниципальные округа.
Согласно федеральному закону, полномочия по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов, осуществляют органы местного самоуправления. Средства на эту деятельность выделяются из федерального бюджета в областной бюджет, а затем предоставляются соответствующим местным бюджетам.
Выделяемые средства органы местного самоуправления не могут использовать на другие цели. Контролировать расходование выделенных средств будет региональная счётная палата и уполномоченный исполнительный орган.
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