Водитель мопеда из Пыталово получил 200 часов обязательных работ за повторную езду в нетрезвом виде
Водитель мопеда из Пыталово получил 200 часов обязательных работ за повторную езду в нетрезвом виде, сообщили ПАИ в прокуратуре Пыталовского района.
Мужчина, ранее привлекавшийся за езду в нетрезвом виде, ехал на мопеде. Его остановили сотрудники ДПС. Медицинское освидетельствование показало, что водитель мопеда находится в состоянии алкогольного опьянения.
Пыталовский районный суд признан мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года. Приговор суда вступил в законную силу.
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