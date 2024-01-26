Водитель мопеда из Пыталово получил 200 часов обязательных работ за повторную езду в нетрезвом виде

13:10, 26 января 2024, ПАИ

Водитель мопеда из Пыталово получил 200 часов обязательных работ за повторную езду в нетрезвом виде, сообщили ПАИ в прокуратуре Пыталовского района.

Мужчина, ранее привлекавшийся за езду в нетрезвом виде, ехал на мопеде. Его остановили сотрудники ДПС. Медицинское освидетельствование показало, что водитель мопеда находится в состоянии алкогольного опьянения.

Пыталовский районный суд признан мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года. Приговор суда вступил в законную силу.