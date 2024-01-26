Мужчину госпитализировали после пожара в Новосокольниках
Квартира сгорела в четырёхквартирном жилом доме на улице Пушкина в Новосокольниках. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
Пожарные оперативно ликвидировали возгорание и не дали огню распространиться на соседние квартиры.
В результате пожара пострадал 55-летний хозяин квартиры. Прибывшие медики госпитализировали мужчину в медучреждение.
На месте работала бригада скорой помощи, пожарные подразделения.
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