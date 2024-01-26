Мужчину госпитализировали после пожара в Новосокольниках

17:59, 26 января 2024, ПАИ

Квартира сгорела в четырёхквартирном жилом доме на улице Пушкина в Новосокольниках. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание и не дали огню распространиться на соседние квартиры.

В результате пожара пострадал 55-летний хозяин квартиры. Прибывшие медики госпитализировали мужчину в медучреждение.

На месте работала бригада скорой помощи, пожарные подразделения.